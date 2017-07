Internat.: Am meeschte gelies

De schottesche Wirtschaftsminister Keith Brown huet vun der Regierung zu London elo eng gesetzlech Definitioun vum Produit gefuerdert. Am anere Fall wier déi betraffe Branche nom Brexit a Gefor, sou de Minister.Gutt 90% vun der schottescher Whisky-Produktioun geet an d'Ausland, een Drëttel dovun an aner EU-Länner. Zweetwichtegste Marché sinn d'USA. Groussbritannien dreeën nom EU-Austrëtt ënnert anerem Taxen op den Exporter fir Marchéen wéi Südafrika a Südkorea.