Ee Brand an engem Baumaart zu Losheim am See huet ee Schued a Milliounenhéicht provozéiert.

E Groussbrand gouf et e Sonndeg den Owend an engem Baumaart zu Losheim am See, hei vir am Saarland. Bannent kuerzer Zäit hat sech eng riseg Dampwollek forméiert, déi och scho vu wäit ze gesi war.



D'Pompjeeën hate vill Méi fir de Brand an de Grëff ze kréien. D'Leit goufen opgefuerdert, d'Dieren an d'Fënsteren zouzemaachen.



De Materialschued dierft an d'Millioune goen.