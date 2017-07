Internat.: Am meeschte gelies

Et gëtt ewell eng sougenannte Mise en Examen géint de portugisesche Footballstar Cristiano Ronaldo. Et geet ëm Steierhannerzéiung a Milliounen Héicht





Et gëtt also elo offiziell géint hien enquêtéiert am Hibléck op eng eventuell Beschëllegung oder souguer Uklo.