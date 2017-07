Méiglech Depoten a Konte vum Maduro an den USA ginn agefruer an amerikanesch Bierger kréie verbueden Geschäfter mam Mann ze maachen, sou den amerikanesche Finanzminister. Den Nicolás Maduro ass den éischte President a Latäinamerika, deen op dës amerikanesch Lëscht vu Sanktioune koum. Eng ganz Partie amerikanesch Politiker hunn de President vum Venezuela als Diktator bezeechent.



Washington huet domat op d'Wiel vun enger Verfassungskommissioun reagéiert, déi de Maduro an Optrag ginn hat. D'Onrouen am Venezuela hate sech duerch des Wahlen weider verschäerft. De Maduro selwer huet sech wéineg beandrockt gewisen vun de Strofmesuren, déi d'USA verhaangen hunn. Hie géif net op esou imperial Virschrëften reagéieren an op keng auslännesch Regierung lauschteren. Hie wier ee fräie President.