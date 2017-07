An der Tierkei ass en Dënschdeg den Optakt vun dem bis elo gréisste Prozess nom probéierte Militärputsch de 15. Juli zejoert.

© AFP

Am ganze musse sech 486 suspekt Persoune viru Geriicht veräntweren. De Prozess geet an engem Prisong bei Ankara iwwert d'Bühn. Si sinn ënnert anerem ugeklot, d'Regierung wollten ze stierzen an de President Erdogan ëmzebréngen. Siwe Suspekter, dorënner den islamesche Priedeger Gülen sinn net beim Prozess präsent.