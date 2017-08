© AFP

Wéi d'Washington Post en Dënschdeg schreift, huet et an deem Schreiwes geheescht, dass et während dem Gespréich vum Donald Trump Jr. an der Affekotin, am Juni 2016, just ëm een Adoptiounsprogramm fir russesch Kanner gaange wier, an dat wier zum dem Zäitpunkt kee Wahlkampfthema gewiescht.



De President Trump hätt des falsch Deklaratioun den 8. Juli um Réckfluch vum G20-Sommet zu Hamburg u Bord vun der Air Force One formuléiert, sou d'Washington Post, déi sech op Regierungskreesser berifft. Ee vum Donald Trump sengen Affekoten huet des Positioun als falsch an net appropriéiert bezeechent. Si géif op Falschinformatioune baséieren. Dës Revelatiounen duerch d'Washington Post kéinten den US-President an der sougenannter Russland-Affär a weider Schwieregkeete bréngen.



Säi Fils hat wéinst dem ëmmer méi groussen Drock E-mailen publizéiert, déi tëscht him an där russescher Affekotin hin an hier gaange waren. Doraus ass allerdéngs ervir gaangen, dass hien sollt kompromettéiert Material vun der Affekotin iwwert déi demokratesch Presidentschaftskandidaten Hillary Clinton kréien.