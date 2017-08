Lénks am Bild de Leopoldo Lopez a riets den Antonio Ledezma. © afp

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1. August 2017

Mitzy. Por la fuerza a golpes y empujones se llevan a Antonio de nuestra casa. Hacemos responsable al régimen por su vida e integridad!!! pic.twitter.com/69xZ7IqZk0 — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 1. August 2017

Béid Männer si Géigner vum venezuelanesche Präisdent Nicolas Maduro. Schonn zanter Méint kämpft d'Oppositioun géint d'Politik vum Maduro. Mat deeglechen Demonstratiounen hu si probéiert der gefouerter Politik entgéint ze wierken.De Lopez war eréischt Ufank Juli no dräi Joer Prisong entlooss ginn, allerdéngs gouf hien do schonns ënner Hausarrest gestallt. Hie war 2014 zu 14 Joer Prisong veruerteelt gi, well hien d'Bierger zur Gewalt ugestëppelt sollt hu bei regierungskritesche Protester.Och den Antonio Ledezma gouf schonns am Virfeld ënner Hausarrest gestallt. D'Kanner vum Ledezma hu matgedeelt, dass Agente vum Geheimdéngscht hire Papp matgeholl hunn.D'USA hunn iwwerdeems hir Demarchen géint de President vum Venezuela Nicolás Maduro verschäerft a Finanzsanktiounen géint hie verhaangen. Méiglech Depoten a Konte vum Maduro an den USA ginn agefruer an amerikanesch Bierger kréie verbueden Geschäfter mam Mann ze maachen, sou den amerikanesche Finanzminister. Den Nicolás Maduro ass den éischte President a Latäinamerika, deen op dës amerikanesch Lëscht vu Sanktioune koum. Eng ganz Partie amerikanesch Politiker hunn de President vum Venezuela als Diktator bezeechent.Washington huet domat op d'Wiel vun enger Verfassungskommissioun reagéiert, déi de Maduro an Optrag ginn hat. D'Onrouen am Venezuela hate sech duerch des Wahlen weider verschäerft. De Maduro selwer huet sech wéineg beandrockt gewisen vun de Strofmesuren, déi d'USA verhaangen hunn. Hie géif net op esou imperial Virschrëften reagéieren an op keng auslännesch Regierung lauschteren. Hie wier ee fräie President.