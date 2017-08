Den 43 Joer ale Mann ass e Méindeg de Moien zu Braunschweig an den ICE geklommen. Hie wollt op Freiburg bei seng Frëndin fueren. Do sollte si sech bestueden an hiert Kand sollt och gedeeft ginn. Aus dësem Grond soll de Mann och déi 25.000 Euro dobäi gehat hunn. Hien ass hannert Frankfurt am Main ageschlof. Ewéi hien nees erwächt ass, war säi Rucksak mam Geld fort. D'Police sicht elo no Leit, déi de Rucksak kéinte geklaut hunn.