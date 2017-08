Op der Héicht vum Schlass Monaise hate Foussgänger um Dënschdeg den Owend e Kierper gesinn op der Musel dréiwen an hunn d'Rettungsdéngschter alarméiert.

An der Musel op däitscher Säit, op der Héicht vun Tréier, gouf en Dënschdeg den Owend géint 18 Auer d'Läich vun engem Mann fonnt. Wéi de Mann ëm d'Liewe koum, ass nach net gewosst. Déi däitsch Police enquêtéiert. Nieft de Pompjeeë vun Tréier an de Corpse vu Konz an Igel war och de Lëtzebuerger Rettungshelikopter op der Plaz.