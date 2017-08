© AFP

Mat grousser Majoritéit huet den US-Senat de Jurist Christopher Wray als neien FBI-Chef confirméiert. Hie gëtt de Successeur vum James Comey, deen de President Donald Trump am Mee iwwerraschend entlooss hat. 92 Senateuren hunn en Dënschdeg den Owend fir den neie Mann un der Spëtzt vum FBI gestëmmt, fënnef dogéint. De Christopher Wray hat während enger Auditioun virun dräi Wochen betount, dass hien onofhängeg wéilt agéieren a sech vu kenger politescher Säit géif beaflosse loossen. Dee 50 Joer ale Jurist war bis viru Kuerzem Affekot zu Washington. Ënnert dem fréieren amerikanesche President George W. Bush war hie während e puer Joer am Justizministère aktiv.



Nodeems den Donald Trump den James Comey virun d'Dier gesat hat, krut den US-President méi wéi eng Kéier reprochéiert, dass hie sech an d'FBI-Enquêten an der sougenannter Russland-Affär agemëscht hätt, wat inacceptabel wier. Als Reaktioun op d'Entloossung Comey gouf de fréieren FBI-Chef Robert Mueller als Spezialenquêteur agesat. An der Russland-Affär geet et bekanntlech ëm de Verdacht vun illegale Kontakter vum Trump sengem Wahlkampfteam mat Russland.