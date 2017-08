An engem Appel huet sech den amerikaneschen Ausseminister un den Regime an Nordkorea adresséiert.

© AFP (Archiv)

Et wéilt een de Regime net stierzen, sot elo den amerikaneschen Ausseminister Rex Tillerson an engem Appell un d'Regierung vun Nordkorea. Washington géif weder ee Regierungswiessel nach een Zesummebroch dovunner ustriewen. Och wéilten d'USA keng séier Reunifikatioun vun Nord- a Südkorea, sou de Rex Tillerson.



D'USA wieren net de Feind vun Nordkorea an och keng Menace, ëmgedréint géif allerdéngs Nordkorea fir d'USA eng net acceptabel Menace duerstellen, op déi ee misst reagéieren, huet den amerikaneschen Ausseminister betount.



Pjöngjang hat do virdrun op e neits eng Interkontinentalrakéit getest. Experten no kéint esou eng Rakéit souguer New York erreechen.