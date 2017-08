Am Venezuela kënnt um Mëttwoch eng éischte Kéier déi ëmstridden Verfassungskommissioun beieneen. Dëse Gremium, deen e Sonndeg gewielt gi war, soll d'Parlament, dat vun der Oppositioun kontrolléiert gëtt, ofléisen an eng nei Verfassung votéieren.



D'Oppositioun geheit dem President Nicolás Maduro vir, duerch déi nei Constitutioun nach méi Pouvoir ze kréien. Dowéinst hat si d'Wahl e Sonndeg boykottéiert. Déi 545 Membere vun der Verfassungskommissioun sollen den Text aus dem Joer 1999 erneieren. Dobäi dierfte si de Fuerderunge vum Staatspresident nokommen. Während dem Vote e Sonnde war et zu brutalen Ausenanersetzunge komm. Op mannst 10 Mënsche koumen ëm d'Liewen.



Zwee Regierungsgéigner verhaft

An der Nuecht op en Dënschdeg goufen iwwerdeems déi zwee Oppositiounscheffen, Leopoldo López an Antonio Ledezma festgeholl. Béid Männer stoungen zum Zäitpunkt vun hirer Arrestatioun ënner Hausarrest. Wéi et vum ieweschte Geriicht geheescht huet, hätt een Informatioune gehat, dass déi zwee Géigner vum President Maduro geplangt gehat hätten, ze flüchten.



Schaarf Kritik aus den USA

Wéi et an enger ëffentlecher Deklaratioun vum US-President Donald Trump heescht, wieren déi zwee Männer politesch Gefaangener, déi illegal vum Regime géife festgehale ginn. Hie géif de President Nicolás Maduro perséinlech fir d'Wuelergoen an d'Sécherheet vun deenen zwee Politiker responsabel maachen. E Méindeg schonn hat d'US-Regierung de President vum Venezuela als een Diktator bezeechent a Sanktioune géint hie verhaangen.