Déi italienesch Regierung erhofft sech vun engem méigleche Militärasaz virun der libescher Küst, dass sech d'Situatioun am Biergerkrichsland stabiliséiert. Den techneschen a logistesche Support vun der libescher Garde Côte an der Lutte géint de Mënscheschmuggel géif net géint d'Souveränitéit vum Land verstoussen, mä villméi stäerken, sou déi italienesch Verdeedegungsministesch Roberta Pinotti zu Roum. Dëst kéint ee Remaniement an der Flüchtlingskris bedeiten. Vu Libyen aus maachen sech nämlech déi meescht Migranten a Richtung Europa op de Wee. Dëst Joer koume scho bal 95.000 Flüchtlingen an Italien un.