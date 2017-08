© AFP (Archiv)

A Frankräich gouf elo ee Verkéiersrowdy zu engem Joer Prisong veruerteelt. De Mann, deen aus der Belsch kënnt, war e Sonndeg am Oste vu Frankräich mat 163 Kilometer an der Stonn geblëtzt ginn. Wéi d'Police de Chauffeur wollt unhalen, ass dëse weider gerannt. Et koum zu enger Poursuite, déi hiresgläiche sicht. Eréischt no iwwer 100 Kilometer ass de Mann stoe bliwwen, dat awer just wéinst engem Stau. Während der Poursuite war hien no Aussoe vun der Police mat Spëtzevitesse vu bis zu 230 Stonnekilometer ënnerwee.