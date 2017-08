An enger Maschinn vun Air Transat souzen d'Passagéier 4 Stonne laang fest. © AFP (Archiv)

Well se duerch eng net geplangten Tëschelandung stonnelaang näischt z'iessen an ze drénke kruten, an d'Klimaanlag am Fliger aus war, hunn e puer Passagéier zu Ottawa d'Police geruff.



Nodeems déi betraffe Leit scho véier Stonnen am Fliger festsouzen, wieren déi éischt Appeller bei der Police era komm, heescht et vun der International Airport vun Ottawa. Wéi d'Beamten op der Plaz ukoumen gouf u Bord vun der Air Transat Maschinn mat 336 Passagéier konstatéiert, dass d'Klimaanlag net u war. Doropshin goufen d'Diere vum Fliger opgemaach, deen um Wee vu Bréissel op Montreal war, an d'Passagéier kruten endlech Waasser.



Eng Persoun huet mussen vun engem Dokter behandelt ginn. No Aussoe vun der betraffener Fluchgesellschaft hätt ee mussen um Buedem bleiwe wéinst dem héije Fluchverkéier an der Loft. Vum Fluchhafen hätt een awer weder Trape krut nach Waasser oder Kerosin. Wéi et iwwerdeems vum Airport heescht, hätte Trapen a Busse prett gestanen, fir d'Passagéier an den Terminal ze bréngen. Allerdéngs hätt den Equipage vun der Maschinn net kooperéiert an hätt och net op d'Offer vum Fluchhafe reagéiert.