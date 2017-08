An de betraffene Regioune kënnen d'Temperature bis iwwer 38 Grad klammen, an der Corse souguer op iwwer 42.

© AFP (Archiv)

A Frankräich gëllt an 12 Departementer d'Vigilance Orange wéinst enger Canicule, dat mellt Météo France.



Betraff sinn ënnert anerem Departementer Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, d'Ardèche, Bouches-du-Rhône, de Süde vu Korsika an de Var. D'Alerte gëllt bis op mannst en Donneschdeg den Owend. An deene betraffene Regiounen ginn d'Temperaturen bis iwwer 38 Grad virausgesot. An der Corse souguer iwwer 42 Grad.



An aneren Departementer, dorënner Meurthe-et-Moselle, jura, Loire souwéi Bas- an Haut-Rhin gouf d'Alerte Orange nees opgehuewen.