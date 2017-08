© AFP Archivbild

E Mëttwoch de Moien sinn op enger Pressekonferenz iwwer d'Hannergrënn vum grujelegen Accident den 3. Juli op der A9 zu Oberfranken opgekläert ginn. Wéi et vum zoustännege Procureur, Jochen Götz, heescht, wier de Buschauffer onopmierksam gewiescht an doropshin wier et zur fataler Kollisioun mam Camion komm, dee seng Vitesse deen Ament vun 80 op 25 Stonnekilometer reduzéiert hat. Et wier e ganz normale Bremsmanöver gewiescht.



De Bus hat do ronn 60 bis 70 km/h drop. Déi meescht vun den 46 Passagéier u Bord hu geschlof.



De Buschauffer huet nach probéiert de Bus no riets ze zéien, eng Kollisioun konnt awer net verhënnert ginn. D'Front vum Bus gouf bis zu 2 Meter no hannen agedréckt. Doduerch wier et zu engem Kuerzen an der Elektronik komm, an deem Beräich wou d'Batterie an en Deel vum Tank läit. Deen Zousaz-Tank am viischten Deel vum Bus wier geplatzt, zesumme mam Kuerzen hätt sech de Bensin doropshin entzünt.

Well d'Front vum Bus därmoossen op der lénker Säit opgerappt war, hätt sech d'Feier bannent ganz kuerzer Zäit immens séier ausgebreet. Et konnt definitiv ausgeschloss ginn, dass de Bus scho virum Accident gebrannt soll hunn.De Buschauffer gouf ageklemmt, muss duerch den heftegen Schock awer schonn net méi handlungsfäeg gewiescht sinn, wéi de Procureur präziséiert huet. Den Damp an d'Hëtzt hätte sech och därmoosse séier ausgebreet, dass déi 18 Affer direkt musse vu sech gewiescht sinn.Den zweete Chauffer konnt déi viischt Dier opmaachen, de Bus war an deem Deel awer ze deforméiert, sou dass de Gros vun de Passagéier entweder duerch déi hënnescht Dier erauskoumen oder d'Fënsteren ageschloen hunn a sech duerch e Sprong aus dem Bus rette konnten.Dee mat Pensionäre besate Reesbus war aus Sachsen ënnerwee an Italien. 30 Leit goufen beim Accident blesséiert.