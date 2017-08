© AFP

Dem Stern-RTL-Wahltrend no, géinge sech just nach 21% vun de Befrote fir den SPD-Kandidat decidéieren, am Fall wou de Bundeskanzler direkt géing gewielt ginn. Déi aktuell Bundeskanzlerin an CDU-Kandidatin Angela Merkel kéim op 52%.



Aus enger anerer Ëmfro geet ervir, datt eng Majoritéit vun den Däitschen dermat d'Accord wier, wa Poliziste Kameraen op hirem Kierper géingen droen.

Engem Sondage vun INSA no, deen am Optrag vun der BILD-Zeitung gemaach gouf, soen 72 % vun de Leit, datt esou eng Moossnam sënnvoll wier, fir d'Poliziste besser virun Attacken ze schützen.



Zejoert goufen an Däitschland méi ewéi 63.000 Polizisten Affer vun enger Strofdot. An de meeschte Fäll hate Leit versicht, fir Widderstand géintiwwer der Police leeschten.