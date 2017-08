© afp

Déi zwee Alpinisten hunn de 25. Juli eng Hand an e puer Schong entdeckt, déi aus dem Äis erausgekuckt hunn, dat huet d'Police am Wallis um Mëttwoch matgedeelt. Wéinst dem schlechte Wieder konnten déi stierflech Iwwerreschter net dee selwechten Dag gebuerge ginn, dëst gouf dunn de 26. gemaach. Den Doudegen ass op Bern geflu ginn an ënnersicht ginn. Hei konnt dunn och d'Identitéit vum Mann ermëttelt ginn. Et handelt sech dobäi ëm ee Mann, dee virun 30 Joer no enger Wanderung als vermësst gemellt ginn ass. Zanter dem 11. August 1987 ass hie vermësst ginn.