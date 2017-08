D'Procureure Générale Luisa Ortega. © AFP

Während Venezuela mat enger Staatskris konfrontéiert ass, huet de sozialistesche President Nicolás Maduro probéiert, d'Bedruchsvirwërf ze relativéieren. Iwwer zwou Millioune Leit hätten net kënne wiele goen, wéinst de Stroosseblockaden a Protester vun der Oppositioun, sou de Maduro zu Caracas. D'Cheffin vun der nationaler Wahlkommissioun huet donieft Virwërf vun der Firma, déi fir d'Wahlcomputer zoustänneg war, als onverantwortlech zeréckgewisen. Wéi et nämlech vun där britescher Entreprise heescht, géifen déi eegen Donnéeë vun de Servere weisen, dass d'Chiffere vun der Wahlbedeelegung massiv manipuléiert goufen an huet domat d'Donnéeë vun der Oppositioun am Venezuela confirméiert.



Procureure Générale mécht Prozedur wéinst Verdacht op Bedruch op

An tëscht huet déi zoustänneg Procureure Générale vum Venezuela als Reaktioun dorobber eng Prozedur wéinst dem Verdacht op Bedruch während de Wahlen opgemaach. Si hätt zwee Procureuren domat chargéiert, géint déi véier Direktere vun der Nationaler Wahlkommissioun wéinst dëse skandaléise Methoden ze enquêtéieren, sou d'Luisa Ortega op CNN. Si ass eng wichteg Géignerin vum President Maduro an hat schonn direkt no de Wahlen annoncéiert, d'Prozedur, wéi de Vote ofgelaf ass an d'Resultat dovunner net unzeerkennen. D'Verfassungskommissioun hätt keng Legitimitéit. Si wier just een Ausdrock vum Striewen no enger Diktatur.



EU dréit mat Sanktiounen

Och d'Europäesch Unioun huet annoncéiert, d'Verfassungskommissioun net ze approuvéieren. Wéinst Douten un der Representativitéit a Legitimitéit géif een un de President Maduro een Appell maachen, dëse Gremium net en Place ze setzen, sou d'EU Diplomatiecheffin Federica Mogherini am Numm vun all de Memberlänner. Sollt de Venezuela weiderhin déi demokratesch Prinzipie mat Féiss trëppelen an d'Grondwäerter vun der Verfassung net respektéieren, huet d'EU indirekt mat Sanktioune gedreet.