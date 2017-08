© AFP (Archiv)

Italien steet virun engem ëmstriddene Militärasaz virun der libescher Küst an der Lutte géint de Mënscheschmuggel. Ee Schëff vun der italienescher Marinn ass Direktioun Tripolis ënnerwee, nodeems d'Parlament zu Roum gréng Luucht ginn huet fir dësen Asaz mat dem déi libesch Garde Côte soll ënnerstëtzt ginn. Italien hofft doduerch d'Situatioun vum Land ze stabiliséieren an dass doduerch manner Migrante kommen.



D'"Iuventa" vun der däitscher Organisatioun "Jugend hilft" gouf immobiliséiert. © AFP



Iwwerdeems sinn op e neits privat Organisatiounen, déi Flüchtlingen aus dem Mëttelmier retten an de Fokus geroden. Sou gëtt ënnert anerem géint déi däitsch Hëllefsorganisatioun "Jugend Rettet" enquêtéiert, well se illegal Migrante soll opgeholl hunn. Den italienesche Parquet huet hiert Rettungsschëff op Lampedusa immobiliséiert.