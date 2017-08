© Twitter @NickValentine77

Tragescht Ongléck op enger Plage a Portugal. Ee klenge Fliger, deen huet mussen noutlanden, huet zwou Persoune mat an den Doud gerappt. Bei den Affer handelt et sech ëm ee Mann vu 56 an ee Meedchen vun 8 Joer. Ob déi zwee Doudesaffer zu enger Famill gehéiert hunn, ass nach net gewosst, just dass den Eltere vum Kand näischt soll geschitt sinn. D'Ongléck ass op der Plage vun São João da Caparica, südlech vun der Haaptstad Lissabon geschitt.



Dee Moment hate sech Honnerte vu Leit op der Plage opgehalen. Et huet sech ëm eng Cessna gehandelt, déi bal net ze héiere war, wéi si iwwert d'Plage geflunn ass. Aenzeien no wieren d'Leit panesch fortgelaf, déi d'Maschinn gesinn hu kommen. Vill wieren an d'Waasser gelaf oder hu probéiert, iwwert de Strand ze flüchten. De Fliger war bei enger Fluchschoul zu Cascais gelount ginn a war fir een Trainingsvoll ënnerwee. U Bord souzen no Informatioune vun der Schoul ee Schüler an ee Pilot. Si goufen an tëscht vun der Police gehéiert. Hinnen ass näischt geschitt. Wéi portugisesch Medien mellen, soll de Fliger éischten Informatiounen no Problemer mam Motor gehat hunn. Wéi et weider heescht, wier och ee Flillek vun der Maschinn deelweis gebrach gewiescht.