De Skandal ëm kontaminéiert Eeër aus Holland ass sech weider am Gaangen auszebreeden. Dee gëftegen Insektizid Fipronil gouf och an op mannst fënnef däitsche Betriber benotzt. Dat huet de Landwirtschaftsministère aus Niedersachsen bekannt ginn. An engem Betrib wiere Spuere vun der Substanz an den Eeër nogewise ginn. An Holland gëllen den Ament Eeër mat 27 Kontrollnummeren als gesondheetsschiedlech. Experte ginn dovun aus, dass dëse Chiffer nach klëmmt. Liewensmëttelgeschäfter wéi Rewe a Penny hunn d'Eeër aus Holland eegenen Donnéeën no präventiv aus der Vente geholl.