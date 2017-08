© AFP

Eleng 11 vun den 29 Kanner sinn an der leschter Woch vum Juli gestuerwen. Der Organisatioun "noheatstroke.org" no wier et déi héchsten Zuel vun Affer an engem Mount, déi ee jee gehat hätt. Bis elo louch de Rekord bei 28, datt am Juli 2010. Dat Joer hat een 49 doudeg Kanner ze bekloen, well se eleng am Auto gelooss goufen. An der Moyenne stierwen 37 Kanner am Joer an den USA un engem Hëtzschlag, well se bei héijen Temperaturen dobaussen am Auto waren.Ma d'Experte ginn awer dovunner aus, datt d'Donkelziffer méi héich ass, well net all Fall och als Hëtzschlag enregistréiert gëtt.Bei 54 Prozent vun de Fäll goufen d'Kanner am Auto vergiess. An 28 Prozent vun de Fäll hunn d'Kanner sech Zougang vum Auto verschaf a sech selwer agespaart. 17 Prozent vun de Kanner si gestuerwen, well d'Eltere "just kuerz" iergendwou higoe wollten an awer méi laang gebraucht hunn, wéi geplangt.45 Prozent vun der Fäll kéinten duerch de sougenannten "Hot Cars Act" verhënnert ginn, heescht et vun den Experten. Deen Act definéiert, datt d'Autoe misste mat engem Warnsystem ausgerüst ginn, datt de Chauffeur en Alarm kritt, wann den Auto aus ass an nach eng Persoun oder en Déier sech op Récksëtz befënnt.