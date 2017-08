Interpol soll schonn am Mee eng Lëscht erausgeschéckt hu mat den Nimm vun 173 potentielle Kamikaze-Attentäter vum IS drop.

© AFP

Et kéint versicht ginn, fir d'Leit heemlech an Europa ze schleisen, fir do Attentater ze maachen.



Déi Lëscht wier bei engem Anti-Terror-Asaz zu Mossul fonnt ginn, heescht et.

Op dëser stinn och d'Nimm vu Leit déi aus Europa kommen, aus Däitschland, der Belsch, Holland an och Bosnien.