Eng däitsch Fra ass an de Schwäizer Alpen während enger Wanderung gestuerwen, nodeems si eng 600 Meter an d'Déift gefall ass.

Déi 32 Joer al Fra huet e Mëttwoch um Piz Bernina un enger Wanderung deel geholl. Hei ass si ausgerutscht a ganzer 600 Meter an d'Déift gefall. Aenzeien hunn direkt Hëllef geruff, ma hei ass all Hëllef ze spéit komm. Et konnt just nach den Dout vun der Fra festgestallt ginn.