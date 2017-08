© AFP

Am sougenannten "Torch-Tower", deen iwwer 80 Stäck héich ass, hat et am Laf vun der Nuecht ugefaange mat brennen. Wéi d'Stad Dubai e Freideg de Moie matdeelt, wier d'Feier antëscht geläscht. Éischten Informatiounen no soll kengem eppes geschitt sinn.



Op engem Video ass ze gesinn, wéi eng sëlleche Stäck vum Gebai a Flame stinn. D'Feier soll um 9. Stack ausgebrach sinn.



Schonn 2015 hat et an deem selwechten Héichhaus ee Feier ginn. Deemools konnten all d'Leit, déi do gewunnt hunn, a Sécherheet bruecht ginn. D'Gebai, dat iwwer 350 Meter héich ass, steet am Hafen vun Dubai an zielt iwwer 670 Appartementer. Et ass eent vun den heegsten Wunnhaiser op der Welt.