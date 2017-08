© AFP Archivbild

Duerch dee staarke Wand war d'Kroun vun engem Bam ofgebrach an ass op een Zelt gefall, an deem sech dem Jong seng Famill den Ament opgehalen huet. Dee Bouf gouf schwéier um Kapp blesséiert a mam Rettungshelikopter an d'Spidol geflunn. D'Elteren an d'Schwëster vu siwe Joer goufe liicht verwonnt. Och ee Meedche vu 14 Joer gouf blesséiert.