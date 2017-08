Matten am Central Park zu New York goufe bal zwou Tonnen Elfebeen zerstéiert.

© AFP Archivbild

Mat dëser Aktioun sollt een Zeechen géint de Braconnage an den illegalen Handel mat Elfebeen gesat ginn, sou déi zoustänneg Autoritéiten an Déiereschutzorganisatiounen, déi mat dobäi waren. Ee groussen Deel dovunner huet aus engem Antiquitéitegeschäft zu Manhattan gestaamt, deem säi Proprietär d'lescht Joer verhaft gi war. Wéi d'New York Times schreift hat d'Police deemools Elfebeen am Wäert vun 4,5 Milliounen Dollar saiséiert.