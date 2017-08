© AFP

Si huet dofir beim Geriicht zu Caracas déi entspriechend Demande agereecht, mam Argument, dass d'Wahlbedeelegung manipuléiert gi wier. Dat hat déi zoustänneg Firma fir d'Wahlcomputeren, mam Verweis op d'Donnéeë vun de Server matgedeelt. Et hätten net, wéi offiziell annoncéiert, déi 8,1 Millioune Wahlberechtegt ofgestëmmt. Estimatioune ginn 2,4 bis knapp 4 Millioune Leit aus.



Déi nei gewielten Verfassungskommissioun soll sech e Freideg constituéieren. D'Oppositioun huet dofir zu neien Protestaktiounen an der Haaptstad Caracas opgeruff. U sech war déi éischt Sëtzung vun dem neie Gremium fir e Mëttwoch geplangt, gouf dunn awer fir d'éischt op en Donneschdeg an dunn op e Freideg verluecht. D'Verfassungskommissioun soll d'Parlament, dat vun der Oppositioun kontrolléiert gëtt, ersetzen an eng nei Constitutioun ausschaffen, fir, no Aussoe vum President Maduro, de Venezuela aus där aktueller politescher an economescher Kris eraus ze féieren.