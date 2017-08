© AFP

Dat schreift de Wall Street Journal. Dëse Schrëtt wier een Zeechen dofir, dass de Robert Mueller seng Enquêten intensivéiert, sou d'Zeitung weider a berifft sech op vertraulech Sourcen, déi dem Spezialenquêteur nostinn. Dëse soll erausfannen, wéi eng Roll Russland am amerikanesche Wahlkampf d'lescht Joer gespillt huet. Analyséiert ginn an deem Kontext och méiglech geheim Accorden tëscht dem Trump sengem Wahlkampfteam a Moskau.



De President selwer streit alles of. Déi sougenannte Russland-Affär wier komplett erfonnt, sou den Donald Trump en Donneschdeg den Owend viru Sympathisanten am Bundesstaat West Virgina, mat Bléck op d'Wahldefaite vun den Demokraten. Si wier eng Ausried fir déi gréissten Defaite an der Geschicht vun der amerikanescher Politik. Demokrate géifen just iwwert des Affär, déi keng wier, schwätzen, well se kee Message, kee Programm a keng Visioun huet, sou den amerikanesche President. Et hätt een net wéinst Russland d'Wahle gewonnen, mä duerch d'Wieler.



E Samschdeg soll den Donald Trump iwwerdeems an d'Summervakanz goen. Dat mellen direkt e puer amerikanesch Medien. Wéi et vun ABC News heescht, géifen den US-President a seng Famill, 17 Deeg an hirem Vakanzendomizil zu Bedminister an New Jersey verbréngen. Den Donald Trump huet do ee Golfclub. Des Nouvelle gouf awer nach net vum Wäissen Haus confirméiert.



Déi amerikanesch Presidenten ginn traditionell am August an d'Vakanz. Den Donald Trump selwer huet schonn e puer Mol drop higewisen, dass hien eigentlech guer net gär Congé huet. Wann ee seng Aarbecht net géif genéissen, hätt een dee falschen Job, sou dem US-President seng Devise.