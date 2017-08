Dat huet e Freideg de Moien déi australesch Police bekannt ginn.

Dee betraffene Kommandant vum IS hätt ee Grupp vun australesche Männer domat chargéiert, eng Bomm ze bauen an u Bord vun engem Fliger ze schmuggelen. Zwou suspekt Persoune goufe wéinst Terrorverdacht ugeklot. De selwer gebaute Sprengsaz hätt sollen u Bord vun enger Maschinn vun der Etihad Airways an d'Luucht gesprengt ginn, déi de 15. Juli zu Sydney sollt starten. Firwat schlussendlech näischt aus dëse Pläng gouf, ass der Police no net definitiv gekläert. De Sprengsaz hätt den Check-In net passéiert, sou de Vizechef vun der australescher Police. Et geet een dovunner aus, dass de Sprengsaz, deen als Kichenutensil getarnt war, wahrscheinlech ze schwéier fir eng Wallisse war.