Den UNO Generalsekretär Antonio Guterres plangt fir Enn August eng éischte Kéier an Israel an an d'Palestinenserterritoiren ze fueren.

Hie soll mat der israelescher Regierung an dem Palestinenserpresident Mahmud Abbas fir Gespréicher zesumme kommen, heescht et vun Diplomaten vun New York. Och eng Visite an der Gazasträif ass geplangt. Déi dräi Deeg laang Visite soll den 28. August ufänken. De Friddensprozess tëscht Israelien a Palestinenser stécht den Ament nees an enger Sakgaass. Fir d'lescht war de Sträit ëm den Tempelbierg zu Jerusalem nees nei opgeflaamt.