An engem Interview huet de Stephan Weil ugekënnegt, datt hien net zerécktriede géif, ma dofir awer d'Parlament opléise wéilt.

© AFP

Am Bundesland Niedersachsen verléiert déi rout-gréng Koalitioun hir knapp Majoritéit. 5 Méint virun de Landtagswahlen ass zu Hannover d'Deputéiert vun deene Gréngen Elke Twesten aus der Fraktioun ausgetrueden an d'CDU gewiesselt. Aus deem Grond setzt sech elo de Ministerpresident vum däitsche Bundesland an, fir esou séier wéi méiglech Neiwahlen z'organiséieren.