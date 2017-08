D'UNICEF Lëtzebuerg huet een Appel lancéiert fir de Leit am Yemen an der Lute géint d'Choleraepidemie an d'Hongersnout ze hëllefen.

Cholera am Yemen / Reportage Danielle Goergen



Et ass eng Kris déi hätt kéinte verhënnert ginn. Wéinst dem Krich sinn iwwer 20 Millioune Leit op Hëllef ugewisen. Ma obwuel d'Cholera relativ einfach ze behandelen ass, ass d'Léisung virun allem an dëse Länner net onbedéngt evident. Wéinst dem Krich, dee schonn zanter 2 Joer dauert an och déi politesch Situatioun net einfach ass, ass et schwéier de Problem an de Grëff ze kréien. Logistesch ass et eng enorm Erausfuerderung, virun allem och well d'Leit vun UNICEF an och aneren Organisatiounen a Gefor sinn, sou d'Sandra Visscher, Directrice vum UNICEF Lëtzebuerg.

Et ass eng Course géint d'Zäit, well zemools kleng Kanner, déi un Ënnerernährung leiden, si staark betraff, sou d'Sandra Visscher, Directrice vun UNICEF Lëtzebuerg.

D'Land funktionéiert net méi, dofir kënnt d'UNICEF fir de Salair vum Gesondheetspersonal op. Vill Leit aus dem Gesondheetssystem si geflücht oder deels zanter engem Joer net méi bezuelt ginn. Fir de Gesondheetssystem wéinstens zum Deel nach ka funktionéieren, huet UNICEF zum Deel d'Fraisen iwwerholl.



