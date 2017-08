Si wëllen dann och an Zukunft un internationale Klima-Verhandlungen Deel huelen.Den Ausseministère zu Washington huet e Freideg den Owend confirméiert, dass een och bei der COP23, also dem Klima-Sommet vun der UNO, am November zu Bonn, wäert derbäi sinn.D'USA wëllen den Accord vun 2015 jo net méi ëmsetzen, well et dem President Trump no säi Land vill ze vill géif kaschten an d'Laaschten net fair verdeelt gi wieren.