© RTL-Archiv

Et war e geplangte Stopp, bei deem och Deeler vun de Brennstief ausgetosch ginn, schreift d'Bedreiwergesellschaft EDF um Samschdeg de Moien an engem Communiqué.Déi aner 3 Reakteren produzéieren den Ament normal.Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 août 2017, les équipes de la centrale nucléaire de Cattenom ont procédé à la mise à l'arrêt de l'unité de production n°4 dans le cadre de son programme de maintenance.Cet arrêt programmé est consacré au renouvellement d'une partie du combustible. Les intervenants d'entreprises partenaires seront au côté d'EDF afin de réaliser les contrôles et les travaux de maintenance programmés.Les unités de production n°1, 2 et 3 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique.