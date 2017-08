Op direkt zwou Plaze waren e Freideg den Owend an Däitschland Chauffere mat hire Ween an Gruppe Leit gefuer. Bei München huet e Meedchen net iwwerlieft.

Deen ee Virfall wa zu Garching a Bayern, wou e Won en Hiwwel bei e Floss erofgefall war, wou grad e Grupp Jonker war. E 15 Joer jonkt Meedche war ënnert dem Won ageklemmt a gouf sou uerg verwonnt, datt et verscheet ass.Bei engem aneren Tëschefall war e jonken alkoholiséierte Chauffer zu Berlin an e Grupp Leit op engem Trëttoir gefuer. Hei goufen 3 Persoune blesséiert. De schëllege Chauffer, deen uerg verwonnt gouf, hat nieft dem Alkohol am Blutt kee valabele Permis a gouf mat engem Mandat d'arrêt gesicht.