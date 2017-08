Déck waarm ass et am Süden vun Europa, ënnert anerem an, wou et zolidd Wiederen a Schauere gouf, wouduerch Bullislawinen entstane sinn.An esou enger Buedemmass ass eng Fra an den Dolomiten ëmkomm. De Won vun der Fra gouf duerch d'Bullislawin mat ewechgerappt; fir d'Fra hannert dem Steier sollt all Hëllef ze spéit kommen. Den Accident war net wäit ewech vu Cortina d'Ampezzo geschitt.Zanter Deeg ginn et an Italien op ville Plazen Temperature vun iwwer 40 Grad. A Bëschbränn waren de leschten Donneschdeg zwou eeler Persounen ëm d'Liewe komm.En uergt Donnerwieder gouf et och an der, wou grad e Camp mat Jugendpompjeeë bei St Georgen am Gaange war. Déi Jonk hunn hire Camp verlooss, mä am Duercherneen huet en 13 Joer jonke Bouf säi Liewe gelooss - wéi et schéngt, war hie vu Stécker getraff ginn, déi de Wand duerchernee geblosen hat.Am Midi debleift e Samschdeg weiderhin eng Alerte Canicule bestoen.An 13 Departementer sinn d'Temperaturen an der Nuecht net ënner minimal 22 Grad gefall. Lokal goufen souguer e Samschdeg de Moie géint 4 Auer nach 27 Grad gemooss.Am Laf vum Samschdeg soll den Thermometer am Süd-Osten an op derop iwwer 40 Grad klammen. Op der Corse sinn d'Pompjeeë bei Palneca schonn zanter 3 Deeg am Gaangen, fir Bëschbränn ze läschen. Eng 180 Hektar goufen ewell zerstéiert.