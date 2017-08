Extreemt Wieder an Europa kéint bis zum Enn vum Joerhonnert zu 50 Mol méi Doudege féieren, wéi dat bis ewell de Fall ass. Dat schreiwe Fuerscher vun der EU-Kommissioun an der Publikatioun "The Lancet Planetary Health".Den Ament stierwen an Europa wéinst de Suitte vun extreme Wiederconditiounen eng geschaten 3.000 Leit d'Joer. Am Joer 2100 kéinten dat de Wëssenschaftler no bis zu 152.000 Mënsche sinn.Dëst wieren Doudesfäll, déi op Afenhëtzt, Iwwerschwemmungen an uerg Wiederen zeréckzeféiere sinn.Absënns wieren d'Europäer am Joer 2100 duerch extrem waarm Temperature gehäit.Fir dës Pronosticke baséiere sech d'Fuerscher op eng pessimistesch Approche, datt d'Temperatur an der Moyenne bis d'Joer 2100 ëm 3 Grad zouhëlt.Südkoreanesch Experte warnen iwwerdeem, datt d'Resultater vun der Etüd net dierften iwwerbewäert ginn; wëll een och misst consideréieren, datt d'Mënsche sech un d'Wieder-Phänomener upassen.