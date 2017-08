Am Venezuela huet d'Verfassungsversammlung d'Procureure générale d'état Luisa Ortega entlooss. Hire Sëtzt gouf vum Militär ëmstallt.

Internat.: Am meeschte gelies

Verfassungssersammlung huet d'Aarbecht opgeholl. © AFP

Domatte schalt den neie Gremium déi wichtegst Géignerin vum President Maduro aus. Op Twitter hat d'Ortega Fotoe gedeelt, wéi hire Sëtz vum Militär ëmstallt gouf.







Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) August 5, 2017

D'Procureure générale hat no de Wahle vun e Sonndeg vun engem Skandal geschwat a se huet Ermëttlunge wéinst Verdacht op Bedruch lancéiert. De britesche Constructeur vun de Wahlmaschinnen hat matgedeelt, datt et ouni Zweiwel eng Manipulatioun gouf.De Venezuela gouf iwwerdeems vum gemeinsame Marché vun de südamerikanesche Länner MERCOSUR suspendéiert, mam Argument, well d'Regierung géint d'Regele vun der Demokratie géing verstoussen.