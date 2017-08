© AFP (Archiv)

Wéi d'Westdeutsche Allgemeine Zeitung mellt, wieren um Samschdeg de Mëtteg virum Reichstag zu Berlin zwee Touristen aus China, 26 an 49 Joer al verhaft ginn, well si virum Gebai stoungen a géigesäiteg Fotoe vunenee gemaach hunn, wéi se den "Hitlergruß" maachen. Dobäi goufe si vun zwee Männer gesinn, déi fir d'Sécherheet vum Gebai zoustänneg sinn.Elo ermëttelt d'Police géint d'Touristen, well si en Zeechen vun enger Organisatioun, déi an Däitschland verbueden ass, ëffentlech genotzt hunn. Si koumen op d'Policebüro, wou si verhéiert goufen. Fir de Büro nees verloossen ze kënnen, hu béid Männer missen eng Kautioun vu 500 Euro hannerleeën, déi vun engem Riichter festgeluecht gouf.