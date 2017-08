© afp

De Samschdeg Owend géint 23.30 Auer huet e Mann probéiert, mat Gewalt duerch eng Kontrollstatioun virum Eiffeltuerm ze kommen. Hie konnt allerdéngs séier iwwerwältegt ginn. D'Paräisser Police huet eng Stéchwaff bei him séchergestallt.



D'Section Anti-Terroriste huet no dësem Virfall eng Enquête opgemaach. De Mann soll am "garde à vue" ausgesot hunn, datt hien e Member vum IS wier an en Attentat op en Zaldot hätt wëlle maachen.