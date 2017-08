© afp

Bei enger Attack op eng kathoulesch Kierch am Nigeria sinn op d'mannst 12 Mënschen ëmkomm an et goufe vill Blesséierter.

Op d'mannst 5 arméiert Männer sollen d'Kierch am Südoste vum Land attackéiert hunn, dat soen Aenzeien.



Vun offizieller Säit ass awer just Rieds vun engem Verdächtegen. Dee soll op der Flucht sinn.



De Virfall war eng 300 Kilometer ëstlech vun der Küstestad a Wirtschaftsmetropol Lagos.