Während virun allem de Süde vun Italien mat enorm héijen Temperature geplot ass, suergen am Norden, zum Beispill an den Dolomiten (Foto), uerg Wiedere fir vill Misär. © Luc Marteling (Archiv)

An den Dolomiten ass eng Fra gestuerwen, déi an hirem Auto vu Steng erschloe gouf.Um Bierg Marmolada, deem héchste Bierg an den Dolomiten, gouf ee Mann vun engem Blëtz erschloen.An der Regioun vum Frioul gouf e belschen Tourist vun engem Bam a sengem Zelt erschloen.An an der Lombardei ass eng Fra ëm d'Liewe komm, wéi si op engem naasse Wanderwee verongléckt ass.