Tragescht Ongléck um Sonndeg zu Duisburg, wou ee Meedche vun néng Joer am Rhäin erdronk ass.D'Kand war mat senger Mamm a sengem klenge Brudder vu sechs Joer ënnerwee, wéi et vun engem Steen erof an d'Waasser gerutscht ass.D'Kand ass direkt ënnergaangen.E Mann huet d'Meedchen aus dem Waasser gezunn a Polizisten hunn nach probéiert, d'Kand ze reaniméieren.Et ass e bësse méi spéit am Spidol verscheet.