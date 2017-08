No der Attack op eng Militärbase an der Stad Valencia huet den ëmstriddene President vum Venezuela Nicolas Maduro eng hefteg Reaktioun annoncéiert.

D'Militärbase zu Valencia, drëttgréisste Stad am Venezuela.

D'Attack wier een Terrorakt géint d'Arméi gewiescht, sot hien an engem Televisiounsinterview.Siwe Persoune goufe verhaft, déi meescht dovu waren Zaldoten, déi vun ultrarietse Gruppen engagéiert gi wieren, sou de Maduro.Déi mysteriéis Ëmstänn vun der Attack hunn eng ganz Partie Spekulatiounen an Ängschten an de sozialen Netzwierker ausgeléist.Vill Leit hu gefaart, dass dëse Virfall ähnlech massiv Reaktioune wéi no der Putschtentative an der Tierkei kéint provozéieren.