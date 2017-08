Freed a Leed leien dacks no beieneen, sou och op der 23. Editioun vun der Rave-Party "Nature One" zu Kastellaun am Hunsrück.

Dëst Joer hat et ronn 56.000 Visiteuren an den Hunsrück op d'Nature One 2017 gezunn, dorënner och ëmmer vill Leit aus Holland, der Belsch a Lëtzebuerg. Sou grouss Evenementer bleiwen och praktesch ni ouni Virfäll. E Freideg koum um Camping vum Festival e Meedchen op d'Welt. D'Mamm hat hiert Kand ganz onerwaart entbonn an huet sech doropshin beim DRK gemellt. Allen 2, Mamm a Kand, goufe medezinesch betreit a koumen an d'Spidol.An der Nuecht op e Sonndeg dann de Contraire. E jonke Mann, dee gesondheetlech ugeschloe war, war kollabéiert. Trotz Reanimatiounsmoossnamen ass de Mann verscheet. Aktuell lafen d'Ermëttlungen nach, fir d'Doudesursaach ze klären, e Verbrieche kann awer ausgeschloss ginn.Am Ganzen hunn 80 Leit missen an e Spidol ageliwwert ginn a ronn 1.800 hu missen medezinesch betreit ginn.