Duerch schwéier Iwwerschwemmungen am Vietnam sinn an de leschten Deeg op d'mannst 26 Mënsche gestuerwen.

© AFP Archivbild

Am Norde vum südostasiatesche Land goufen duerch heftege Reen eng sëlleche Stroossen a Brécken zerstéiert. Vill Räisfelder stinn ënner Waasser. De Schued gëtt op ëmgerechent ronn 40 Milliounen Euro geschat. Déi vietnamesesch Autoritéiten fäerten donieft, dass d'Zuel vun den Doudesaffer nach weider klëmmt. Op d'mannst 15 Persoune ginn nach ëmmer vermësst. Donieft gëtt an den nächsten Deeg mat weiderem Ree gerechent.



Och an Italien gouf et wéinst schwéiere Wiedere 3 Doudeger ze bekloen. Een Affer koum aus der Belsch a gouf vun engem Bam erschloen, deen op säin Zelt gefall ass. Een anere Mann gouf bei engem Festival och vun engem Bam erschloen. An déi drëtt Persoun gouf beim Spadséiere vun engem Blëtz getraff.