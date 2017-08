Am Konflikt tëscht Nord- a Südkorea hate sech elo rezent d'Ausseministere vu béide Länner um Bord vum Forum fir Südost-asiatesch Natioune gesi, fir e kuerzt Gespréich. D'Lag huet sech awer zanter hir keng Grimmel gebessert. Den nordkoreaneschen Ausseminister wär net bereet gewiescht fir sech eng Kéier, fir méi laang Gespréicher ze gesinn, dat well et Südkorea géing un Éierlechkeet feelen. Südkorea hätt dëst Gespréich organiséiert, fir ze versichen d'Tensiounen direkt un der Grenz e bëssen ze berouegen.Wat den Atom- a Rakéiteprogramm vum nordkoreanesche Regimm ugeet, do fuerdert de südkoreanesche President fir souvill Drock wéi méiglech op Pjöngjang ze maachen. Och déi nei Sanktioune vun de Vereenten Natioune géingen Drock maachen, dat mam Zil fir d'Land nees un de Verhandlungsdësch ze bréngen.